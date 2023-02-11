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Коммерсантъ FM
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Инстасамка перенесла тур на 2024 год после отмены концертов в городах России

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) объявили о переносе концертного тура на 2024 год. Согласно календарю тура на 2024 год, концерты в Москве и Санкт-Петербурге планируются 15 марта и 13 апреля соответственно. Концерты пройдут еще в 21 городе с 16 марта по 12 апреля.

В посте во «ВКонтакте» говорится, что тур пришлось перенести, однако причины не указываются. «Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать»,— говорится в сообщении.

30 января было объявлено об отмене концерта певицы в Пятигорске, 1 февраля — в Курске, 4 февраля — в Сочи, 10 февраля — в Краснодаре.

В Курске, как и в Пятигорске, власти сослались на негативную реакцию местных жителей на предстоящие концерты.

Мария Федотова

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