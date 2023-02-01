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Коммерсантъ FM
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Концерт Инстасамки вслед за Пятигорском отменили в Курске

Концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) в Курске отменен. Местные власти считают, что песни госпожи Зотеевой «вредят духовно-нравственному воспитанию молодежи». 30 января концерты Инстасамки отменили в Пятигорске.

Концерт Дарьи Зотеевой должен был состояться 2 апреля в ночном клубе «Часы». Однако на странице мэра Курска Игоря Куцака во «ВКонтакте» появились негативные комментарии жителей региона с призывом отменить концерт по аналогии с решением мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

«Концерт Instasamka и Moneyken отмечен для представителей возрастной категории от 16+, что является недопустимым. Песни исполнителей содержат пропаганду алкоголя, разврата, растления, изобилуют ненормативной лексикой»,— написала одна из жительниц Курской области и попросила отменить мероприятие.

На ее комментарий ответили представители правительства региона и сообщили, что решение в отношении концерта Инстасамки принято — выступление отменено. «Тексты данных коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи и имени региона, идут вразрез с культурной политикой Курской области»,— объяснили решение в правительстве.

30 января «Ъ» узнал об отмене концертов Дарьи Зотеевой в Пятигорске. Мероприятие было запланировано на 15 марта. Афиша концерта и форма электронной продажи билетов исчезли с сайта ДК «София», где планировалось выступление. Однако в ДК отказались называть «Ъ» причину отмены концерта.

24 января Дмитрий Ворошилов сообщил, что рекомендовал руководителю ДК «София» отменить концерт Инстасамки из-за «негативной реакции жителей города и края». Господин Ворошилов также рассказал, что дополнительно обратился в правоохранительные органы «с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта».

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