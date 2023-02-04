В Сочи отменили концерт певицы Инстасамки

В Сочи отменен концерт певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Об этом в телеграм-канале сообщает Sky Club, где 4 февраля должно было состояться мероприятие.

«К сожалению, вынуждены сообщить, что концерт отменен по объективным причинам, не зависящим от клуба», – говорится в сообщении.

30 января глава Краснодара Евгений Наумов потребовал проверить организацию концертов Инстасамки. «Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать»,— заявил мэр.

Представители концертной площадки «Кроп Arena», где 16 февраля должен будет состояться концерт сообщили «Ъ-Кубань», что информации об отмене концерта со стороны организаторов к ним не поступала.

30 января концерт рэп-исполнительнцы отменили в Пятигорске, 1 февраля – в Курске.

Александр Орлов

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