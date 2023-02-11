Главные новости к утру 11 февраля

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 20 тыс. человек. В Сирии погибли 3,3 тыс. человек.

Фотогалерея Массовые похороны жертв землетрясений в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис Фото: Ghaith Alsayed / AP 8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников Фото: Reuters / Dilara Senkaya Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов Фото: Reuters / Dilara Senkaya Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис Фото: Ghaith Alsayed / AP Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках Фото: Reuters / Suhaib Salem Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище Фото: Emrah Gurel / AP Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Следующая фотография 1 / 10 Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис Фото: Ghaith Alsayed / AP 8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников Фото: Reuters / Dilara Senkaya Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов Фото: Reuters / Dilara Senkaya Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис Фото: Ghaith Alsayed / AP Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках Фото: Reuters / Suhaib Salem Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище Фото: Emrah Gurel / AP Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище Фото: Reuters / Suhaib Salem Смотреть

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