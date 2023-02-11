Главные новости к утру 11 февраля

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 20 тыс. человек. В Сирии погибли 3,3 тыс. человек.
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Массовые похороны жертв землетрясений в Турции и Сирии
Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро, а также другие политики призвали к усилиям по мирным переговорам по Украине. Они считают, что на фоне боевых действий США возродили «прежнюю роль НАТО» и усилили влияние на Европу в «гегемонистском споре» с Китаем.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил с президентом США Джо Байденом идею создания группы по урегулированию на Украине. Он хочет, чтобы в группу вошли только страны, не вовлеченные в конфликт. По итогам встречи господин Лула да Силва и господин Байден призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине.
В нескольких регионах Украины и подконтрольных Киеву городах произошли взрывы. В подконтрольном России Мелитополе Запорожской области обломки ракет упали на жилой квартал, один человек погиб.
Остановлен один из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Как утверждает МАГАТЭ, это связано с обстрелами.
Президент Майя Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии ракетой.
США сбили над Аляской летательный аппарат. Пока неизвестно, кому он принадлежал.
США ввели санкции против шести китайских организаций после уничтожения аэростата. Как считает Пентагон, он наблюдал за американскими стратегическими объектами.
Белый дом обвинил РФ в использовании нефти в качестве оружия в связи с планами сократить добычу. О добыче в РФ
Ирак хочет сдвинуть сроки выплаты средств российским компаниям, сообщил министр иностранных дел Фуад Хусейн. Он объяснил это рисками вторичных санкций США. Об отношениях Москвы и Багдада
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что возвращение Сил операций США на Украину стало бы прямым участием в конфликте. О возможности возобновления спецопераций сообщали источники The Washington Post.