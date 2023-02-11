Посол Антонов: возвращение Сил операций США на Украину стало бы участием в конфликте

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал публикацию The Washington Post о рассмотрении в США возможности возобновления работы Сил операций на Украине. Он считает, что это бы стало прямым участием Вашингтона в конфликте.

Господин Антонов отметил, что пока речь идет только о неподтвержденной публикации газеты, однако появление «разговоров на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев весьма показательны». «Они в очередной раз подтверждают, что здесь одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски. В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram.

По данным The Washington Post, Пентагон ранее призвал Конгресс возобновить финансирование не меньше двух сверхсекретных программ на Украине. Их реализация была приостановлена в начале 2022 года. Среди них — координация Силами спецопераций США некоторых действий Украины. Это касается наблюдение за передвижениями российских военных и работы в информационном пространстве.