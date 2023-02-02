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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Украины заявил о готовности дать гарантии неиспользования дальнобойных ракет по территории РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна готова предоставить западным странам гарантии неиспользования дальнобойных ракет по территории России. Он подчеркнул, что у ВСУ достаточно целей на «временно оккупированной территории Украины».

Под временно оккупированными территориями украинское руководство понимает Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также другие территории, с 2014 по 2022 год взятые под контроль российскими военными. Все упомянутые регионы находятся в пределах международно признанных границ Украины и расцениваются международным сообществом как части Украины.

«Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию»,— сказал господин Резников на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии (цитата по «Украинской правде»).

По мнению министра, для победы Украине необходимо «захватить стратегическую инициативу». Для этого ВСУ нужно новое вооружение, в частности, новые средства противоракетной обороны, зенитно-ракетные комплексы Patriot, SAMP-T, NASAMS и IRIS-T.

В октябре прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США не хотят передавать ВСУ баллистические ракеты ATACMS из-за возможности их использования для ударам по России. Впоследствии газета сообщала, что из-за аналогичных опасений США модифицировали дальность HIMARS перед отправкой на Украину.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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