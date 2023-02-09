Главные новости к утру 9 февраля

В Новосибирске обрушилось два подъезда в жилой пятиэтажке из-за взрыва газа. В результате погиб один человек, еще восемь пострадали. Разборы завалов продолжаются.

Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 12 391 человек, на всей территории Сирии — до 2992. Общее число погибших приблизилось к 15 тыс. человек.

В Стародубском муниципальном округе в Брянской области сбили девять украинских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Сроки кредитования по автокредитам и ипотеке выросли по итогам 2022 года. Так банки пытаются привести долговую нагрузку заемщиков в соответствие с новыми регуляторными нормами. Подробнее об этом.

Американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. Как сообщила президент компании Гвинн Шотвелл, SpaceX не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.

Страны G7 могут ввести санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР за помощь в обходе западных ограничений. Новый пакет санкций могут принять 24 февраля — к годовщине ввода войск России на Украину, сообщил Bloomberg. Также Франция настаивает на расширении санкций против ЧВК «Вагнер».

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Елисейском дворце. Господин Макрон предложил провести конференцию по мирному урегулированию конфликта России и Украины.

Минюст приступил к формированию рабочей группы по подготовке доклада в ООН о состоянии прав человека в РФ. По информации «Ъ», соответствующее поручение ведомству дал президент Владимир Путин. Подробнее об этом.

Российские металлурги оценивают последствия землетрясения в Турции. По мнению собеседников «Ъ», турецкие металлурги смогут самостоятельно покрыть потребности в стали для восстановительных работ, но им придется увеличить закупки сырья для черной металлургии. Подробнее об этом.

О предстоящих 8 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».