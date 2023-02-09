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Коммерсантъ FM
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Число погибших в землетрясении в Турции и Сирии достигло 15 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 12 391 человек, пострадавших — 62 914. Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Как пишет AFP, на территории всей Сирии число погибших достигло 2992 человек. Агентство не приводит число пострадавших.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудами 7,8 и 7,7, они затронули и несколько районов Сирии. Это стало крупнейшим землетрясением в Турции с 1939 года. В стране объявлен траур до 12 февраля. Ранее сообщалось о 9 тыс. погибших в Турции и 2,4 тыс. в Сирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Олеся Павленко

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