Bloomberg: Франция просит расширить санкции против ЧВК «Вагнер» в десятом пакете санкций ЕС

Франция настаивает на расширении санкций против ЧВК «Вагнер» в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Франция предлагает включить в санкционные списки ЕС новых физических и юридических лиц, которых подозревают в связях с ЧВК «Вагнер». Издание не приводит других подробностей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о планах принять десятый пакета санкций Евросоюза против России к 24 февраля — годовщине ввода российских войск на Украине. По ее словам, новый пакет санкций закроет пробелы в уже принятых ограничениях.

В декабре 2021 года ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнер», а также против связанных с ней восьми физических и четырех юридических лиц. 26 января Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций. В тот же день в США ввели санкции против 12 юридических и шести физических лиц, связанных с деятельностью ЧВК. Среди них — компании, зарегистрированные в ЦАР, Китае и ОАЭ.

Олеся Павленко