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Коммерсантъ FM
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Рынок акций показал снижение на фоне новостей о добровольном взносе бизнеса в бюджет

Российский рынок акций начал снижаться после того, как вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет из дохода, полученного в 2022 году. Индекс Мосбиржи начал резко снижаться в 13:30 мск — после появления новостей об обсуждении предложения. За полчаса, к 14:00, показатель упал на 20,78 пункта и составил 2259,97 пункта, за аналогичный промежуток времени индекс РТС упал на 10,12 пункта (994,63), индекс «голубых фишек» — на 144,3 (14 283,9). К 15:06 мск индекс Мосбиржи составил 2255,78 пункта (–0,54%), индекс РТС — 990,69 (–1,36%), индекс «голубых фишек» показывает снижение на 0,59% (14 286).

Курс доллара превысил 72 руб. с 9 января (+88 копеек), евро рос до 77,26 руб. (+1,2 руб.), юань вырос до 10,61 руб. (+0,16).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Ранее сегодня, 8 февраля, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские власти обсуждают с крупными отечественными компаниями однократный добровольный взнос в бюджет из дохода за 2022 год, который оказался финансово удачным.

Ранее издание The Bell (признано в РФ иностранным агентом) со ссылкой на источники сообщило, что правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд руб. Бизнес, по данным издания, выступил со встречным предложением — увеличить в 2023 году 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 п. п., до 20,5%. Минфин сообщил, что в 2023 году изменение базовых параметров налоговой системы России не планируется.

По данным Росстата, чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ в январе—октябре составил 21,81 трлн руб., что на 8,1% меньше, чем было по результатам десяти месяцев 2021 года (23,73 трлн руб.). Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в этом году должен составить 3 трлн руб., по итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб. По итогам первого месяца года доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%. Всего за месяц ведомство потратило больше 3 трлн руб., при этом получило только 1,5 трлн руб. По сравнению с январем прошлого года поступления от нефтегазового комплекса упали наполовину, а в других секторах — почти на треть.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ FM» «Российский бюджет настроился на дефицит».

Эрдни Кагалтынов

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