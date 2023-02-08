Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 5,8 тыс. человек, в Сирии — 1,2 тыс.

Количество погибших в результате землетрясений в Турции достигло 5894 человек, раненых — 34,8 тыс. человек. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. В Сирии число погибших выросло до 1250 человек, пострадавших — 2054 человек, сообщили в минздраве страны.

«К сожалению, мы снова вынуждены говорить о погибших. Их число выросло. Сейчас 5894 человека стали жертвами. Пострадали 34 810 человек. Количество разрушенных зданий не изменилось (5 775 — "Ъ")»,— сказал Фуат Октай (цитата по ТАСС).

По его словам, 16 тыс. спасателей работают в зоне бедствия. Он добавил, что туда продолжают пребывать иностранные спасатели. В ночь на 8 февраля власти собираются усилить группы по разбору завалов в Кахраманмараше, Хатае и Адыямане.

«Министр здравоохранения Хасан Мухаммед аль-Габаш сообщил в ходе поездки (в Латакию — "Ъ") об увеличении числа погибших до 1250 и пострадавших до 2054»,— сказано в сообщении минздрава Сирии.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Позже в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что это сильнейшие землетрясения в стране с 1939 года. В ликвидации последствий землетрясения участвуют несколько стран, в том числе Россия.Землетрясение также затронуло несколько районов Сирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Олеся Павленко