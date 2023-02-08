В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

В центральный части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Это следует из данных турецкого департамента по борьбе с ЧС.

Землетрясение произошло в 5:52 по времени UTC (8:52 мск) в 58 км к северо-западу от Кахраманмараша. Очаг был на глубине 0 км. Затем последовало несколько афтершоков магнитудой от 2,5 до 4,4.

За последние три дня в Турции произошло несколько землетрясений. Первое, магнитудой около 7,8, случилось ночью 6 февраля. Эпицентр был в Газиантепе. Толчки ощущались и в соседних странах, особенно в Сирии. В Турции жертвами стихийного бедствия стали 6,2 тыс. человек, 37 тыс. получили ранения. В Сирии около 2,4 тыс. погибло, пострадало более 2 тыс. человек.

Подробнее о катастрофе — в материале «Ъ» «Геосотрясение».