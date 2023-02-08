Под завалами после землетрясений в Турции может находиться семья россиян

Группа российских спасателей направляется в турецкую область Хатай для обследования дома, под завалами которого могут быть россиянка и ее двое детей, сообщили в МЧС России. Хатай и провинция Кахраманмараш, в которой работают российские спасатели, пострадали сильнее всего.
«В координации с турецкой стороной туда (в Хатай.— "Ъ") отправлена группа российских спасателей, в Хатай они прибудут уже в ближайшее время»,— рассказали ТАСС в МЧС. Там добавили, что спасатели проведут обследование здания и начнут поиск возможных пострадавших.
Ночью 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. Позже в тот же день в Турции произошло второе землетрясение, еще одно случилось сегодня, 8 февраля. В Турции число погибших превышает 7,1 тыс., пострадали более 40,9 тыс. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. В Сирии число погибших достигает 2,4 тыс., пострадало более 2 тыс.
Подробности — в публикации «Ъ» «Земля потрясла Турцию».