Верховная рада признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Верховная рада Украины одобрила постановление о признании частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» международной преступной организацией. Также признаны террористическими организациями все российские ЧВК. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Ранее ЧВК «Вагнер» включили в список международных преступных организаций США, а Великобритания планирует объявить ее террористической организацией.

В 2018 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что ЧВК в стране не существует по закону, есть только частные охранные предприятия, в середине 2020 года он вновь заявил об этом. Однако в конце 2021 года в Кремле заявили, что существование ЧВК не противоречит российскому законодательству.

Основателем ЧВК «Вагнер» себя называет бизнесмен Евгений Пригожин, однако сегодня, 6 февраля, московский суд это опроверг.

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Мария Федотова