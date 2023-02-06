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Коммерсантъ FM
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Суд отказался признать Пригожина основателем ЧВК «Вагнер»

Пресненский суд Москвы отказался пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к экс-главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову (Минюст признал его иностранным агентом). Об этом рассказал сам господин Венедиктов. Ранее суд признал недостоверными слова журналиста о том, что Евгений Пригожин владеет ЧВК «Вагнер».

«Суд отказал в пересмотре решения по делу Пригожин vs Венедиктов. Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы "Вагнер". Суд отказался принять "подарок" Пригожина Венедиктову»,— написал Алексей Венедиктов в Telegram.

Еще в июле 2022 года Евгений Пригожин отрицал свою связь с ЧВК «Вагнер», несмотря на то что после начала военной операции он неоднократно выступал как представитель частной военной компании. Только в сентябре того же года бизнесмен признал, что именно он основал ЧВК «Вагнер» в 2014 году. После этого Алексей Венедиктов заявил, что подаст на пересмотр вердикта «по вновь открывшимся обстоятельствам». В январе 2023 года Евгений Пригожин заявил, что «дарит победу» в суде Алексею Венедиктову по своему иску.

Анастасия Ларина

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