Telegraph: Великобритания хочет объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

МВД Великобритании работает над тем, чтобы объявить российскую ЧВК «Вагнер» террористической организацией, сообщает The Telegraph. По данным газеты, пока обсуждение находится на ранней стадии.

Если британские власти пойдут на этот шаг, то членство в ЧВК признают уголовным преступлением, также будет запрещено посещение ее мероприятий и публичное ношение символики. Кроме того, эта инициатива может повлиять на возможности ЧВК привлекать деньги через финансовые учреждения Великобритании, уточняет газета.

The Telegraph пишет, что планы объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией обсуждаются с января, но их отложили после того, как британский МИД «выразил обеспокоенность по поводу последствий» такого решения. Эту тему снова поднимут в МИДе в понедельник, 6 февраля.

Представитель британского правительства не подтвердил и не опроверг информацию газеты. «Мы не комментируем, рассматривается запрет в отношении конкретной организации или нет»,— сказал The Telegraph представитель правительства.

26 января Минфин США признал ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. По данным администрации американского президента, сейчас на Украине находятся 50 тыс. членов ЧВК, 40 тыс. из которых — это осужденные. Politico писало, что в Вашингтоне также обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины. В Кремле утверждают, что США много лет демонизируют ЧВК «Вагнер».

Лаура Кеффер