Главные новости Юга России. Коротко

Владимир Путин продлил срок службы полпреда в ЮФО Владимира Устинова. Действующий полномочный представитель президента в Южном федеральном округе продолжит свою службу до 25 февраля 2024 года. Официальное распоряжение главы государства об этом опубликовано на сайте правовой информации.

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Сербская компания требует у «Группы Агроком» 6 млн евро за строительство Hyatt в Ростове. Как стало известно «Ъ-Юг», компания «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» добивается взыскания 5,9 млн евро со структур «Группы Агроком» в суде. Компания считает, что ей не доплатили по договору генподряда при строительстве комплекса Hyatt Regency в Ростове.

На Ставрополье зафиксирована массовая гибель птиц на Дундинском водохранилище. Инцидент произошел в Апанасенковском районе. Свидетельства очевидцев подтвердил глава района Денис Климов в своем Telegram-канале.

И.о. гендиректора ГУП «УРСВ» Ростовской области назначен Евгений Плетменцев. Бывший руководитель «Управление «Водоканал» Таганрога сменил на посту главы областного водоканала Сергея Бреуса, сообщает пресс-служба ГУП «УРСВ».

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Застройщик сочинского торгового центра доказал свое право на участок. В Краснодаре суд подтвердил право ООО «Сочи Привокзальный» на аренду участка в центре Сочи, на котором расположен недостроенный торговый комплекс, инициатором строительства которого выступил предприниматель Анзор Пруидзе. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда региона.

Экс-руководитель ростовского филиала Россельхозцентра осужден за злоупотребление полномочиями. Суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-главу ростовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Владимира Саламатина к двум годам трем месяцам колонии и штрафу 100 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями и неправомерный оборот средств платежей, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Василий Остряков назначен заместителем главы администрации Таганрога. Заместителем главы администрации Таганрога по вопросам транспорта назначен Василий Остряков, ранее возглавлявший ГУП «Горэлектротранс» в Санкт-Петербурге. Об это сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Белокалитвинская компания «Алюминий Металлург Рус» примет участие в производстве экзопротезов. Госкорпорация «Ростех» совместно с белокалитвинской компанией «Алюминий Металлург Рус» (АО «АМР») наладят производство комплектующих для экзопротезов. Первые изделия будут выпущены весной, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Генпрокуратура РФ оспаривает право холдинга Александра Ткачева на аренду участка в пределах ФТ «Сириус». Арбитражный суд Краснодарского края начал рассмотрение искового заявления заместителя Генерального прокурора РФ о признании недействительным договора аренды участка ООО «Специализированный застройщик „Сочи-Парк Плюс“» в границах федеральной территории Сириус, сообщается в картотеке суда.

Кредитор «Юг-Моторс» инициирует банкротство ростовского автодилера. Кредитор автодилера ООО «Юг-Моторс», принадлежащего депутату думы Ростова Вячеславу Камышному, намерен подать иск о банкротстве компании, сообщается на сайте ЕФРСБ.

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Топ-менеджер «Роствертола» назначен исполнительным директором авиакомпании «Прогресс». Заместитель управляющего директора ПАО «Роствертол» Сергей Шамшура назначен исполнительным директором АО «Арсеньевская авиационная компания «"Прогресс" им. Сазыкина» (Приморский край), пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал профсоюза авиазавода.

Прокурор Новочеркасска требует реставрации памятника Ермаку в судебном порядке. В Новочеркасский городской суд поступил иск прокурора к администрации города об устранении нарушений законодательства в отношении объекта культурного наследия — памятника Ермаку Тимофеевичу. Глава надзорного ведомства настаивает на необходимости реставрации объекта, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.