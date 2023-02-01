«Привокзальный» взял прикуп

В Краснодаре суд подтвердил право ООО «Сочи Привокзальный» на аренду участка в центре Сочи, на котором расположен недостроенный торговый комплекс. Инициатором проекта был предприниматель Анзор Пруидзе, осужденный за мошенничество. В 2013 году мэрия Сочи добилась признания постройки самовольной, но затем заключила мировое соглашение, взяв с застройщика обещание устранить выявленные нарушения. В 2021 году мэрия аннулировала договор аренды участка, сославшись на невыполнение условий соглашения, однако суд счел эти доводы неубедительными и принял решение в пользу застройщика.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По утверждению учредителя ООО «Сочи Привокзальный», в ТЦ остались только отделочные работы

Фото: sochi24.tv По утверждению учредителя ООО «Сочи Привокзальный», в ТЦ остались только отделочные работы

Фото: sochi24.tv

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал незаконным отказ администрации Сочи от договора аренды с ООО «Сочи Привокзальный», которое использует участок площадью 0,48 га под строительство торгового центра (ТЦ) «Привокзальный», данные опубликованы в картотеке АСКК. Суд обязал Росреестр восстановить в ЕГРП запись об аренде, аннулированную по инициативе мэрии.

Строящийся ТЦ «Привокзальный» расположен в знаковом месте исторического центра Сочи — через дорогу от железнодорожного вокзала, памятника архитектуры федерального значения. Разрешение на строительство коммерческого объекта в 2010 году получило ООО «ТЦ “Привокзальный”», учрежденное Анзором Пруидзе. В 2012 году мэрия заключила с ООО «ТЦ “Привокзальный”» договор аренды участка под объектом на 49 лет (ранее действовала краткосрочная аренда). В 2013 году администрация Сочи обратилась в суд с заявлением о признании строительства самовольным. Требования мэрии были удовлетворены, судебный акт прошел все инстанции, которые признали, что здание возводится без государственной экспертизы и с другими нарушениями.

В 2015 году ООО «ТЦ “Привокзальный”» заключило с мэрией мировое соглашение, взяв на себя обязательство предоставить полный пакет разрешительных документов и устранить недостатки. В 2016 году мэрия выдала новое разрешение сроком на два года, здание ТЦ было возведено до семи этажей, но вскоре Анзор Пруидзе был обвинен в обмане покупателей жилья, арестован, а затем признан виновным в хищениях и мошенничестве. Работы на объекте остановились.

В 2017 году статус застройщика ТЦ и право аренды участка перешли к ООО «Сочи Привокзальный», которое просило продлить разрешение на строительство. Мэрия отказала, сославшись на то, что все документы на объект находятся в прокуратуре.

«Мы готовы достроить ТЦ в короткие сроки, остались отделочные работы, но мэрия Сочи не только не продляет разрешение, но и оспаривает наши права на участок, на наш взгляд, совершенно без оснований», — рассказал «Ъ-Юг» учредитель и гендиректор ООО «Сочи Привокзальный» Андрей Шабанов.

Администрация города, отказываясь от договора аренды, сослалась на нарушение условий мирового соглашения 2015 года, по которому застройщик обязывался устранить все недостатки в согласовании проекта. ООО «Сочи Привокзальный» обжаловало отказ от договора в АСКК.

Суд согласился с застройщиком, указав, что мэрия не предоставила конкретных данных о том, как именно нарушено мировое соглашение.

Кроме того, выданное в 2016 году разрешение на строительство говорит об отсутствии претензий мэрии к проекту, считает АСКК.

Администрация Сочи обжаловала судебный акт о восстановлении права аренды в апелляционной инстанции. Слушание пройдет 1 марта.

В пресс-службе мэрии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

По утверждению Андрея Шабанова, лишение права аренды земли может стать для застройщика негативным фактором в споре с администрацией, которая в 2022 году снова подала в суд иск о признании объекта самовольным. Он пока не рассмотрен.

Сергей Радченко, партнер адвокатского бюро «Юг», считает решение арбитражного суда законным и обоснованным. «Стройка ведется на основании разрешения на строительство, выданного администрацией. Нарушения застройщиком условий мирового соглашения администрация не доказала. Если бы суд поддержал мэрию, это означало бы невозможность продолжения строительства на данном участке. Такой сценарий маловероятен, так как Верховный суд РФ в своей практике ориентирует суды на сохранение арендных отношений для достройки объектов», — говорит юрист.

Анна Перова, Краснодар