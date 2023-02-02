И.о. гендиректора ГУП «УРСВ» Ростовской области назначен Евгений Плетменцев

Бывший-руководитель «Управление «Водоканал» Таганрога Евгений Плетменцев назначен исполняющим обязанности гендиректора ГУП «Управление распределения систем водоснабжения» Ростовской области. Он сменил Сергея Бреуса, ранее занимавшего пост главы областного водоканал. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ГУП «УРСВ» .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУП РО «УРСВ» Фото: пресс-служба ГУП РО «УРСВ»

Новому руководителю предприятия 60 лет. Владимир Плетменцев получил образование в Днепровском металлургическом институте. Свою карьеру он начал в должности инженера-технолога завода «Красный Котельщик». С 2006 по 2013 годы работал на разных предприятиях Ростова и Таганрога. В 2014 году возглавил МУП «Управление «Водоканал» Таганрога, где до этого он заведовал сбытовой деятельностью. В 2022 завершил свою работу в данной организации.

В период работы господина Плетменцева в управлении водоканала Таганрога произошла трагедия на очистных сооружениях в селе Дмитриадовка. Из-за выброса метана в техническом помещении погибли 12 рабочих. По итогам разбирательств, виновным в происшествии был признан главный инженер МУП «Управление "Водоканал"» Юрий Поляков.

Анастасия Назарова