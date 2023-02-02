На Ставрополье зафиксирована массовая гибель птиц на Дундинском водохранилище

В Апанасенковском районе Ставропольского края местные власти зафиксировали массовую гибель птиц. Инцидент произошел на Дундинском водохранилище, сообщил глава района Денис Климов в своем Telegram-канале.

«По моему поручению на место происшествия выезжала оперативная группа», - написал господин Климов.

Глава района также пообещал самостоятельно посетить водоем со специалистами компетентных органов.

Кадры, на которых запечатлено место массовой гибели птиц, ранее опубликовал «Блокнот». Видео порталу прислал очевидец.

Напомним, ранее в Ставропольском крае началось расследование по факту массовой гибели краснокнижных серых журавлей от отравления фосфидом цинка.

Анастасия Назарова