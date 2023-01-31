Белокалитвинская компания «Алюминий Металлург Рус» примет участие в производстве экзопротезов

Госкорпорация «Ростех» совместно с белокалитвинской компанией «Алюминий Металлург Рус» (АО «АМР») наладят производство комплектующих для экзопротезов. Первые изделия будут выпущены весной, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Общая сумма прямых частных инвестиций в проект превышает 1 млрд руб. «Алюминий Металлург Рус» в этом проекте является финансовым партнером «Ростеха». «Помимо финансирования проекта со стороны „Алюминий Металлург Рус“ планируется задействовать инженерные компетенции металлургического холдинга, связанные с металлообработкой и применением инновационных сплавов цветных металлов в протезостроении»,— сообщили в «Ростехе» в ответ на запрос «Ъ-Юг».

Производство комплектующих для протезно-ортопедических изделий будет организовано на базе завода МПО «Металлист» (Москва). В первую очередь предприятие займется выпуском коленных модулей с механическими и пневматическими узлами, а также протезов стоп из углеродного волокна. Ожидается, что на полную мощность производство выйдет за два года.

В ближайшее время планируется поставка деталей на внутренний рынок России, с 2025 года компания может начать продажи за рубежом. Плановый срок окупаемости составляет пять лет. «Окупаемость проекта в значительной степени зависит от рыночной конъюнктуры и реакции зарубежных игроков, особенно с учетом того, что на сегодня в значительной степени рынок зависит от зарубежных поставок»,— отметили в «Ростехе».

Акционерное общество «Алюминий Металлург Рус» (АО АМР) — многопрофильное предприятие по выпуску алюминиевых полуфабрикатов для различных отраслей промышленности. Зарегистрировано в 2004 году в Белой Калитве Ростовской области. В 2020 году выручка компании превысила 11 млрд руб., чистая прибыль — 703 млн руб.

Кристина Федичкина