Прокурор Новочеркасска требует реставрации памятника Ермаку в судебном порядке

В Новочеркасский городской суд поступил иск прокурора к администрации города об устранении нарушений законодательства в отношении объекта культурного наследия — памятника Ермаку Тимофеевичу. Глава надзорного ведомства настаивает на необходимости реставрации объекта, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Flickr.com Фото: Flickr.com

В иске указано, что в результате проверки было выявлено неудовлетворительное состояние памятника и потребность в реставрационных работах. Главе администрации было внесено представление о необходимости проведения работ, однако нарушения до сих пор не устранены.

В результате, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Новочеркасска обеспечить финансирование Управления культуры и искусства для проведения ремонта памятника Ермаку, а также обязать местные власти обеспечить сохранность объекта.

Памятник казачьему атаману Ермаку Тимофеевичу был установлен в Новочеркасске в 1904 году. Над проектом работали скульпторы Михаил Микешин и Владимир Беклемишев. Высота памятника, включающего бронзовую статую атамана и гранитный постамент, составляет 4 м. В 1960 году монумент включен в перечень объектов культурного наследия.

Анастасия Назарова