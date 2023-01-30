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Прокурор Новочеркасска требует реставрации памятника Ермаку в судебном порядке

В Новочеркасский городской суд поступил иск прокурора к администрации города об устранении нарушений законодательства в отношении объекта культурного наследия — памятника Ермаку Тимофеевичу. Глава надзорного ведомства настаивает на необходимости реставрации объекта, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Flickr.com

Фото: Flickr.com

В иске указано, что в результате проверки было выявлено неудовлетворительное состояние памятника и потребность в реставрационных работах. Главе администрации было внесено представление о необходимости проведения работ, однако нарушения до сих пор не устранены.

В результате, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Новочеркасска обеспечить финансирование Управления культуры и искусства для проведения ремонта памятника Ермаку, а также обязать местные власти обеспечить сохранность объекта.

Памятник казачьему атаману Ермаку Тимофеевичу был установлен в Новочеркасске в 1904 году. Над проектом работали скульпторы Михаил Микешин и Владимир Беклемишев. Высота памятника, включающего бронзовую статую атамана и гранитный постамент, составляет 4 м. В 1960 году монумент включен в перечень объектов культурного наследия.

Анастасия Назарова

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