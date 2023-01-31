Владимир Путин продлил срок службы полпреда в ЮФО Владимира Устинова

Президент РФ Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы своего полномочного представителя в ЮФО Владимира Устинова до 25 февраля 2024 года. Официальное распоряжение главы государства об этом опубликовано на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Владимир Устинов является полпредом президента в Южном федеральном округе с мая 2008 года. До своего назначения в течение двух лет был министром юстиции. В 1996-2006 годах он возглавлял генеральную прокуратуру России.

В апреле 2022 года Владимир Устинов попал в санкционный список США.

Анастасия Назарова