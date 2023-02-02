Василий Остряков назначен заместителем главы администрации Таганрога

Заместителем главы администрации Таганрога по вопросам транспорта назначен Василий Остряков, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Таганрога Фото: пресс-служба администрации Таганрога

По информации местных властей, Василий Остряков окончил Российский университет транспорта в 1981 году. С 2012 по 2020 работал директором ГУП «Горэлектротранс» в Санкт-Петербурге. Также был президентом Международной Ассоциации предприятий городского электрического транспорта, являлся председателем Троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ). В последние два года Василий Остряков работал в должности гендиректора компании FESCO Транс.

Ранее сообщалось, что заместителем главы администрации Таганрога по вопросам ЖКХ стал экс-глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов.

Анастасия Назарова