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Василий Остряков назначен заместителем главы администрации Таганрога

Заместителем главы администрации Таганрога по вопросам транспорта назначен Василий Остряков, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

По информации местных властей, Василий Остряков окончил Российский университет транспорта в 1981 году. С 2012 по 2020 работал директором ГУП «Горэлектротранс» в Санкт-Петербурге. Также был президентом Международной Ассоциации предприятий городского электрического транспорта, являлся председателем Троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ). В последние два года Василий Остряков работал в должности гендиректора компании FESCO Транс.

Ранее сообщалось, что заместителем главы администрации Таганрога по вопросам ЖКХ стал экс-глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов.

Анастасия Назарова

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