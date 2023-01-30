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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД РФ Вершинин не видит предпосылок для переговоров с Украиной

У России нет иллюзий насчет готовности Украины к «поиску переговорного решения», заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его мнению, у Киева нет политической воли для диалога.

«Для переговоров сейчас действительно нет весомых предпосылок, ведь, как известно, без наличия политической воли дипломатия бессильна. А ее сейчас нет ни у Киева, ни тем более у его западных кураторов, которые ценой украинской крови решают свои собственные задачи по сдерживанию России»,— сказал господин Вершинин «Известиям».

Замминистра заявил, что именно киевские власти «по наущению своих спонсоров в марте прошлого года отвергли перспективный переговорный формат, который завязывался в Стамбуле». Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что диалог невозможен «прежде всего потому, что Киев в этом не заинтересован». Это министр объяснял тем, что президент Украины Владимир Зеленский осенью 2022 года отказался вести переговоры с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Переговоры России и Украины были остановлены весной 2022 года. Владимир Зеленский заявлял, что мирное урегулирование конфликта возможно только в случае вывода российских войск. Россия в ходе военной операции на Украине в конце сентября 2022 года присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

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