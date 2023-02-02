Президент Болгарии распустил парламент и назначил новое правительство

Президент Болгарии Румен Радев распустил 48-е Народное собрание Болгарии (парламент) с 3 февраля. Выборы в парламент пройдут 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе президента Болгарии. Также господин Радев подписал указ о назначении технического правительства. Его возглавит действующий премьер страны Гылыб Донев.

«На основании конституции президент Румен Радев подписал указ о роспуске 3 февраля 48-го народного собрания. Глава государства назначил парламентские выборы на 2 апреля»,— сказано в сообщении (перевод по ТАСС).

Новые выборы назначены после того, как парламент не смог сформировать правительство. Все три мандата остались неисполненными. Выборы 2 апреля станут пятыми за два года. В 2021 году парламентские выборы в стране прошли в апреле, июле и ноябре, парламент смог сформировать правительство только после ноябрьских выборов. Последние выборы в парламент Болгарии прошли в октябре 2022 года.

Олеся Павленко