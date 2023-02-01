МТС запускает платежный стикер для бесконтактной оплаты

МТС и МТС-банк запустили сервис по бесконтактной оплате через платежный стикер Pay Tag. Он будет доступен владельцам карт «Мир» российских банков. Стикером можно будет пользоваться во всех терминалах с бесконтактной оплатой. Об этом сообщили в пресс-службе МТС-банка.

Получить Pay Tag можно будет по предзаказу. Первые 50 тыс. пользователей получат его бесплатно. Для остальных будет возможность бесплатного тестирования стикера в течение месяца, после за него нужно будет заплатить 699 руб.

Привязать карты для оплаты стикером можно через приложение «МТС Pay». К стикеру можно будет привязать до пяти дебетовых или кредитных карт «Мир». В будущем к нему подключат карты других платежных систем.

«Сервис позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение МТС Pay и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату. Сервис доступен абонентам других операторов и клиентам российских банков. Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве»,— сказано в сообщении МТС-банка.

Ранее первым среди российских банков платежный стикер запустил Альфа-банк. Запуск подобных стикеров также анонсировали в Тинькофф-банке. Сбербанк также сообщал о тестировании платежных стикеров.

Олеся Павленко