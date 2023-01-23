Альфа-банк выпустил платежные стикеры

Альфа-банк сообщил, что первым среди российских банков начал доставлять клиентам платежные стикеры на смартфон. С их помощью можно расплачиваться бесконтактным способом.

Стикеры выпущены на базе платежной системы «Мир». У стикера можно настроить пин-код или заблокировать в случае потери. За оплату по стикеру будет кэшбэк — 2% на все, а также до 33% — у партнеров банка. Оформить доставку можно на сайте банка.

Тинькофф-банк в декабре сообщил, что предоставит в 2023 году клиентам возможность расплачиваться с помощью стикеров Tinkoff Pay. Они тоже будут работать на платежной системе «Мир». Сбербанк в том же месяце начал тестировать платежный стикер для бесконтактной оплаты.

Cервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay с марта 2022 года недоступны для карт Visa и МаsterCard. Обе платежные системы объявили о приостановке деятельности в России из-за военной операции на Украине. В конце марта Apple Pay заблокировала возможность привязки банковских карт «Мир».

Какие еще альтернативные способы платежей выходят на рынок — в публикации «Ъ» «Банкиры примеряют кольца и браслеты».

Лаура Кеффер