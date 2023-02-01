Годовые взвесят в граммах

ВТБ начинает начислять проценты на обезличенные металлические счета в золоте. Они действуют на трехмесячные вклады, а разместить на них надо не менее 500 г. Десять лет назад банки предлагали аналогичные вклады на больший срок с меньшими требованиями к весу драгметалла, но успеха они не имели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ВТБ с 1 февраля начинает платить проценты по обезличенным металлическим счетам (ОМС) в золоте. В банке пояснили “Ъ”, что доходность вклада составит 1,75% годовых, начисляться проценты будут в граммах золота, но только первые три месяца, а открыть такой счет можно будет до 31 июля. Для получения процентов надо поместить на счет не менее 500 г золота. Согласно данным других российских банков, они не начисляют по таким счетам проценты.

На обезличенном металлическом банковском счете отражается принадлежащий клиенту драгметалл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Продукт бессрочен. ОМС может открываться в золоте, серебре, платине и палладии. Банки устанавливают котировки металлов с учетом действующих цен Банка России, ситуации на внутреннем рынке, а также ценовых тенденций на мировом. Средства на ОМС не подпадают под систему страхования вкладов.

В первой половине 2010-х годов ряд банков предлагали открывать срочные обезличенные металлические вклады с начислением процентов. Газпромбанк предлагал годовой счет в золоте под 1% при внесении 50 г металла. Банк «Уралсиб» открывал вклады на полгода, девять месяцев и год при внесении 10 г золота со ставкой 0,2–1% годовых. У Номос-банка (ныне банк «ФК Открытие») доходность по ОМС не превышала 0,5% годовых.

В прошлом году заметно вырос интерес частных лиц к открытию ОМС (см. “Ъ” от 5 октября 2022 года). По данным ВТБ, в прошлом году его клиенты открыли 45 тыс. счетов на 40 тонн драгметаллов. «ОМС пользовались особенной популярностью в качестве одного из альтернативных инструментов для вложения средств»,— говорит начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Председатель правления Реалист-банка Владимир Эльманин отметил, что благородные металлы после отмены НДС при покупке слитков «могли бы стать полноценным инвестиционным инструментом для россиян на фоне волатильности доллара и евро».

Как считает госпожа Тучкова, начисление процентов на металлические счета «может стать трендом на рынке, так как позволит привлечь внимание к этому инструменту клиентов, которые ранее им не пользовались». Однако, по мнению экспертов, начисление процентов в течение ограниченного периода времени — это, как правило, маркетинговая акция. «Оценить ее иначе с позиции инвесторов сложно, поскольку, конечно, проценты за несколько месяцев могут оказаться несопоставимыми с волатильностью котировок драгметаллов на более существенном временном горизонте»,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

С ноября 2022 года золото устойчиво растет в цене. В частности, на торгах Московской биржи котировки за последние три месяца выросли на 30%, хотя находятся на уровне 2021 года. По мнению господина Беликова, многие квалифицированные инвесторы могут оценивать тренд последних месяцев консервативно и не делать ставку на его устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. «Акции по ОМС в первую очередь рассчитаны на широкую аудиторию неквалифицированных инвесторов, многие из которых разочаровались в фондовом рынке после бума 2020–2021 годов и которым в текущих условиях может не хватать операций с иностранной валютой и номинированными в ней инструментами»,— считает он. Кроме того, новый продукт предлагается с довольно высоким барьером (эквивалент 2,14 млн руб. по биржевому курсу), поэтому сложно представить, что он станет очень популярным, сомневается главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко.

Максим Буйлов, Полина Трифонова, Ольга Шерункова