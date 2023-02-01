Годовые взвесят в граммах

ВТБ начинает начислять проценты на обезличенные металлические счета в золоте. Они действуют на трехмесячные вклады, а разместить на них надо не менее 500 г. Десять лет назад банки предлагали аналогичные вклады на больший срок с меньшими требованиями к весу драгметалла, но успеха они не имели.
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ВТБ с 1 февраля начинает платить проценты по обезличенным металлическим счетам (ОМС) в золоте. В банке пояснили “Ъ”, что доходность вклада составит 1,75% годовых, начисляться проценты будут в граммах золота, но только первые три месяца, а открыть такой счет можно будет до 31 июля. Для получения процентов надо поместить на счет не менее 500 г золота. Согласно данным других российских банков, они не начисляют по таким счетам проценты.
На обезличенном металлическом банковском счете отражается принадлежащий клиенту драгметалл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Продукт бессрочен. ОМС может открываться в золоте, серебре, платине и палладии. Банки устанавливают котировки металлов с учетом действующих цен Банка России, ситуации на внутреннем рынке, а также ценовых тенденций на мировом. Средства на ОМС не подпадают под систему страхования вкладов.
В первой половине 2010-х годов ряд банков предлагали открывать срочные обезличенные металлические вклады с начислением процентов. Газпромбанк предлагал годовой счет в золоте под 1% при внесении 50 г металла. Банк «Уралсиб» открывал вклады на полгода, девять месяцев и год при внесении 10 г золота со ставкой 0,2–1% годовых. У Номос-банка (ныне банк «ФК Открытие») доходность по ОМС не превышала 0,5% годовых.
В прошлом году заметно вырос интерес частных лиц к открытию ОМС (см. “Ъ” от 5 октября 2022 года). По данным ВТБ, в прошлом году его клиенты открыли 45 тыс. счетов на 40 тонн драгметаллов. «ОМС пользовались особенной популярностью в качестве одного из альтернативных инструментов для вложения средств»,— говорит начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Председатель правления Реалист-банка Владимир Эльманин отметил, что благородные металлы после отмены НДС при покупке слитков «могли бы стать полноценным инвестиционным инструментом для россиян на фоне волатильности доллара и евро».
Как считает госпожа Тучкова, начисление процентов на металлические счета «может стать трендом на рынке, так как позволит привлечь внимание к этому инструменту клиентов, которые ранее им не пользовались». Однако, по мнению экспертов, начисление процентов в течение ограниченного периода времени — это, как правило, маркетинговая акция. «Оценить ее иначе с позиции инвесторов сложно, поскольку, конечно, проценты за несколько месяцев могут оказаться несопоставимыми с волатильностью котировок драгметаллов на более существенном временном горизонте»,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
С ноября 2022 года золото устойчиво растет в цене. В частности, на торгах Московской биржи котировки за последние три месяца выросли на 30%, хотя находятся на уровне 2021 года. По мнению господина Беликова, многие квалифицированные инвесторы могут оценивать тренд последних месяцев консервативно и не делать ставку на его устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. «Акции по ОМС в первую очередь рассчитаны на широкую аудиторию неквалифицированных инвесторов, многие из которых разочаровались в фондовом рынке после бума 2020–2021 годов и которым в текущих условиях может не хватать операций с иностранной валютой и номинированными в ней инструментами»,— считает он. Кроме того, новый продукт предлагается с довольно высоким барьером (эквивалент 2,14 млн руб. по биржевому курсу), поэтому сложно представить, что он станет очень популярным, сомневается главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко.