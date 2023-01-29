Главные новости за выходные 28–29 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре заключены под стражу двое фигурантов уголовного дела о коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемного ЖК «На Магистральной».

В Курганинском районе трое детей погибли при пожаре в частном доме, где жила многодетная семья.

Полицейские ищут мужчину, расстрелявшего бездомных собак в Краснодаре. По словам очевидцев, в результате стрельбы один пес умер, второй находится в критическом состоянии в ветеринарной клинике.

Среднюю школу в хуторе Копанском могут расформировать из-за маленьких кабинетов. Там планируют оставить обучаться только учеников начальных классов.

Синоптики предупредили жителей Краснодара о возможном ледяном дожде ночью и утром 30 января.

Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации жителей Джанкоя в Омск. Речь шла о беженцах из Херсонской области, которые эвакуировались через Крым.

Лишь 13% жителей краевой столицы хотели бы полностью перейти на безналичный расчет и отказаться от налички. Тех, кто не готов отказаться от наличности, в Краснодаре 79%.

Житель Ейского района предстанет перед судом за ложный донос: из ревности он оговорил любовника своей бывшей сожительницы.

В Анапе полицейские пришли с проверкой в семью девочки, которая по вечерам торговала игрушками в микрорайоне Горгиппия.

Власти Краснодара расширили список льготников с правом бесплатной парковки в городе. Теперь эта льгота будет доступна Героям Труда, многодетным семьям, специалистам, работающим в сфере обеспечения специальной связи.

На автодороге «Новопокровская — Плоская» 28 января в результате столкновения автомобилей Renault и Mazda пострадали трое детей и трое взрослых.

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