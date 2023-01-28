Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Новопокровском районе

На автодороге «Новопокровская — Плоская» 28 января в результате столкновения автомобилей Renault и Mazda пострадали трое детей и трое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Новопокровском районе

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

По предварительным данным, 64-летний водитель Renault не предоставил преимущество в движении автомобилю Mazda, двигающемуся во встречном направлении. За рулем Mazda находилась 30-летняя жительница Белоглинского района, которая перевозила в качестве пассажиров 44-летнего мужчину и детей 2013, 2016 и 2021 годов рождения.

В результате аварии в МБУЗ «Новопокровская ЦРБ» доставлены водители двух иномарок, а также пассажиры автомобиля Mazda.

Тат Гаспарян

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