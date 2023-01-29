Трое детей в Курганинском районе погибли на пожаре, возбуждено уголовное дело

Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба СК РФ по краю.

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Трагедия произошла утром 29 января, загорелся частный дом по ул. Мира в п. Октябрьском, где жила многодетная семья. Местные жители вызвали пожарных, которые после ликвидации огня обнаружили внутри дома тела трех малолетних детей. Еще двое детей, 7 и 12-летние девочки, а также их мать доставлены в учреждение здравоохранения.

По данным ГУ МЧС по краю, в доме произошло загорание вещей на площади 40 кв. м. Пожар был ликвидирован 07:50.

На место пожара направлены следователи и следователи-криминалисты СК РФ по краю, уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Андрей Ульченко

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