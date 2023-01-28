Кому разрешили бесплатно парковаться в Краснодаре

Герои Труда Краснодарского края, многодетные семьи, специалисты, работающие в сфере обеспечения специальной связи, а также владельцы электро- и гибридных автомобилей смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснила исполняющая обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина, автомобилисты смогут бесплатно воспользоваться парковками, если предоставят подтверждающие статус льготной категории документы.

Сегодня в Краснодаре работают больше 300 платных муниципальных парковок на девять тысяч мест.

Тат Гаспарян

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