79% жителей Краснодара не желают полностью отказываться от наличных денег

Лишь 13% жителей краевой столицы хотели бы полностью перейти на безналичный расчет и отказаться от налички. Тех, кто не готов отказаться от наличности в Краснодаре 79%. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Чаще всего в пользу наличных денег высказывались респонденты в возрасте от 45 лет и те, чей доход ниже 50 тыс. руб. 88% и 83% соответственно. Реже всего наличка нужна краснодарцам моложе 34 лет (52%).

В среднем по России число жителей, готовых отказаться от наличности составило 13%. Хотя еще два года назад этот показатель в исследовании сервиса составлял 18%.

Андрей Ульченко

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