Полицейские ищут мужчину, расстрелявшего бездомных собак в Краснодаре

Сотрудники полиции проводят проверку по факту стрельбы по собакам в поселке Дружелюбном в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Информация о произошедшем появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, в результате стрельбы один пес умер, второй находится в критическом состоянии в ветеринарной клинике. Волонтеры занимаются сбором средств на лечение пострадавшей собаки.

«По данному факту проводится проверка. В настоящее время устанавливается личность подозреваемого, а также все обстоятельства произошедшего», — прокомментировала врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алёна Вознюк.

Тат Гаспарян

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