В ночь на 30 января в Краснодаре возможен ледяной дождь

Ночью и утром в краевой столице возможен дождь и ледяной дождь. Днем 30 января преимущественно без осадков, воздух прогреется до 10 градусов. Прогноз опубликован Краснодарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В отдельных районах края возможны туман, местами гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. Днем температура воздуха на Азовском побережье 2...7 градусов тепла, в горах — до +5 градусов, на Черноморском побережье облачно с прояснениями, местами дождь, дневная температура 4...9 градусов тепла, в Туапсе до +14 градусов.

Андрей Ульченко

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