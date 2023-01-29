Сотрудники полиции проверили семью девочки из Анапы, которая распродавала свои игрушки

Полицейские пришли с проверкой в семью девочки, которая торговала игрушками. Информацию об этом правоохранительные органы обнаружили в одной из соцсетей Анапы, там сообщалась, что маленькая жительница микрорайона «Горгиппия» возрастом 7-8 лет по вечерам продает игрушки. В комментариях к посту говорилось, что ее семья неблагополучная, сообщает пресс-служба отдела МВД по Анапе.

Фото: OMVD_Anapa_news

«Для установления условий проживания ребенка инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые-уполномоченные полиции Анапы посетили семью на дому. Информация, распространяемая в комментариях к публикации о том, что родители девочки злоупотребляют алкогольными напитками и заставляют ее продавать свои игрушки, не подтвердилась», - уточнили в ведомстве.

Семья девочки не является неблагополучной, отец работает, мать - домохозяйка, девочка учиться в школе и обеспечена всем необходимым. Юная жительница Анапы своими руками изготавливает поделки, она продает их так как копит деньги на новое приобретение.

Андрей Ульченко

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