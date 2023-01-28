Субподрядчика ЖК «На Магистральной» в Краснодаре заключили под стражу по делу об «откатах»

В Краснодаре заключены под стражу двое фигурантов по уголовному делу о коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 37-летнего директора стройфирмы, а также двух его посредников. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ) и в посредничестве в его получении (ч.3 ст. 204.1 УК РФ).

Коммерческая организация являлась субподрядчиком по заключенному региональным Фондом защиты прав дольщиков договорам о завершении строительства нескольких проблемных объектов в Краснодаре. В числе проблемных домов был и ЖК «На Магистральной».

По версии следствия, директор строительной фирмы вместе со своими посредниками привлек к достройке объектов другую организацию. Как стало известно сотрудникам краевого управления ФСБ РФ, подозреваемые потребовали от руководителя фирмы «откат» в размере 7% от суммы договора. В октябре 2022 года фигуранты потребовали передать им 2,9 млн руб. Мужчина передал подозреваемым требуемую сумму, но сообщил об этом в правоохранительные органы.

Второй посредник застройщика скрылся, его объявили в розыск.

Тат Гаспарян

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