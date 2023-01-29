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Житель Ейского района предстанет перед судом за ложный донос, сделанный из ревности

В Ейский райсуд передано уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» в отношении 48-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД по краю.

По данным следствия, он из-за ревности к бывшей сожительнице оговорил ее нового любовника. Обвиняемый сообщил полиции, что, якобы, тот угрожал ему физической расправой, приставив к горлу нож. В ходе проведенной проверки было установлено, что это было неправдой.

Теперь ревнивому жителю Ейского района грозит до двух лет колонии.

Андрей Ульченко

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