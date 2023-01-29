В Крыму опровергли информацию об эвакуации жителей Джанкоя

Информация, появившаяся на сайте ГУ МЧС по Омской области, согласно которой беженцы из Джанкоя прибыли в Омск не соответствует действительности, сообщает «Радио Крым» со ссылкой на слова советника главы республики Олега Крючкова.

«В публикации МЧС говорится о том, что в Омск 29 января прибыл поезд из Симферополя с 18 беженцами, в том числе пятью детьми из Джанкоя. Это не совсем корректная информация. Речь идет о жителях Херсонской области, они эвакуировались через Крым», - рассказал Олег Крючков.

Он подчеркнул, что эвакуация жителей полуострова не проводится и не планируется.

Андрей Ульченко

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