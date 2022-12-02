С импортной техникой в России чинятся

Ведущие дистрибуторы электроники расширяют мощности для ремонта зарубежной техники, в первую очередь для обслуживания корпоративных клиентов. Так, OCS увеличила сервисные площади в этом году, «Марвел-Дистрибуция», запустившая сервисный центр в прошлом году, также планирует расширение. Компании рассчитывают занять заметную долю рынка сервисного обслуживания в корпоративном сегменте на фоне ухода зарубежных вендоров, которые прекратили поддержку своей продукции. Этот сегмент игроки называют более доходным и привлекательным, чем сервис для розничных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Один из крупнейших дистрибуторов электроники OCS (Asus, Huawei, Samsung, Nvidia и др.) планирует расширить сервис по ремонту техники для корпоративного сегмента, в том числе ритейлеров, рассказали “Ъ” в компании. Дистрибутор займется ремонтом оборудования брендов, которые были в его портфеле до начала военных действий. Для этого OCS модернизировала свой модульный цех, который раньше использовался под складские помещения, «площади увеличились в десять раз, от десятков квадратных метров до сотен».

В OCS не уточнили объем инвестиций в проект, но отметили, что вкладывают в развитие сервисных центров ежегодно «десятки миллионов рублей». «Расходы в основном идут на закупку оборудования, строительство ремонтных помещений и обучение сотрудников»,— пояснили там. В качестве запчастей для техники зарубежных брендов, которые остановили официальные поставки, OCS планирует использовать списанную технику — «при транспортировке всегда образуется пул неликвидного оборудования».

После начала военных действий на Украине и приостановки официальных поставок большинства брендов многие российские сервисные центры из-за нехватки комплектующих начали разбирать подержанную и новую технику для запчастей, а сроки и стоимость ремонта существенно выросли (см. “Ъ” от 29 июня).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «О-Си-Эс-Центр» принадлежит головной компании ГК «О-Си-Эс», в которой по 32% у Андрея Голышкина, Дмитрия Клешина и Антона Цыценко и 4% у Дмитрия Комягина. Выручка ООО «О-Си-Эс-Центр» в 2021 году составила 217 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млрд руб. На сайте OCS указано, что в числе ее клиентов более 7 тыс. интеграторов, ретейлеров, других организаций, их названия не раскрываются.

Сейчас объем рынка по обеспечению сервисных контрактов для корпоративной сферы составляет от нескольких сотен миллионов до миллиарда рублей в год, а в течении двух лет вырастет в несколько раз, полагает источник “Ъ” на рынке электроники. По его словам, после того как зарубежные компании прекратили оказание услуг по сервисной поддержке, на рынке появилось много специалистов, которых начали активно нанимать российские дистрибуторы.

Собственные сервисные подразделения для корпоративного сектора у дистрибуторов стали появляться еще осенью 2021 года, уточняет директор департамента технических сервисов «Марвел-Дистрибуции» Андрей Еремин. «Это произошло из-за того, что вендоры либо перестали справляться с объемами ремонта, либо не могли обеспечить те требования, которые предъявляли к сервису крупные заказчики»,— говорит он.

Холдинг F+ tech (включает дистрибутора «Марвел») открыл собственный сервисный центр в конце 2021 года и планирует расширять его. Сейчас предоставляется гарантия на все ввезенное корпоративное оборудование, но для ремонта и замены потребительской техники привлекаются партнеры, поскольку это низкомаржинальный сегмент, говорит господин Еремин. В ближайшей перспективе, по его мнению, сервисный рынок перераспределится в сторону дистрибуторов или независимых сервисных компаний.

Ритейлеры по-разному решают вопрос сервисного обслуживания. В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что сотрудничают с авторизованными сервисными центрами производителей, сетями дистрибуторов и независимыми компаниями. «Мы также открыты к сотрудничеству с новыми партнерами»,— говорят в компании. В «МегаФоне» в то же время заявили, что сами проводят диагностику и ремонт техники. «Сейчас у нас нет потребности в дополнительном развитии этого направления»,— отмечают там.

Тимофей Корнев