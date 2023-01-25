Белый дом объяснил изменение позиции по отправке танков Украине условиями на поле боя

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что пересмотр решения Вашингтона по танкам вызван изменением задач, которые, по мнению США, должны будут в ближайшее время решать ВСУ. Также свою роль сыграло изменение условий на поле боя, пояснил господин Кирби. Передача танков Украине займет «много месяцев», заявил он в ходе брифинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Изменились... условия на поле боя, а также то, как сейчас ведет боевые действия российская сторона, и, что более важно, то, какие боевые действия, как мы считаем, должны будут иметь возможность вести украинцы в предстоящие недели и месяцы, а также далее в 2023 году»,— сказал представитель Белого дома (цитата по ТАСС).

Джон Кирби также заявил, что «потребуются многие месяцы, пока они (Abrams.— “Ъ”) попадут туда (на Украину.— “Ъ”)» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня Вашингтон анонсировал поставку вооруженным силам Украины 31 танка M1 Abrams. В Белом доме это решение назвали продолжением усилий США по предоставлению Украине возможностей, которые ей необходимы для ведения лучшей самообороны.

Сейчас Минобороны США прорабатывает механизмы доставки топлива и оборудования, которые понадобятся Украине для эксплуатации и технического обслуживания Abrams. В Белом доме отметили, что эти танки являются сложными системами, которые требуют значительного объема обучения и технического обслуживания.

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Мария Федотова