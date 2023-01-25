Главные новости за 25 января. Кубань, Крым, Адыгея

Девелопер Five, связанный с экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым, завершит реконструкцию санатория «Белые ночи» в Сочи в 2026 году. Инвестор потратит на это 10 млрд руб.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение Германии поставить украинской армии танки Leopard 2. Он считает, лучшим ответом будет прекращение поставок в ФРГ энергоносителей и удобрений.

Модель из Сочи Юлия Тарасевич, которой провели неудачную пластическую операцию, потребовала в качестве компенсации морального вреда взыскать с двух частных клиник 35 млн руб.

Вячеславу Цеповязу, бывшему члену банды «Цапковских», ранее осужденному почти на 20 лет лишения свободы, предъявили обвинение в вымогательстве бизнеса стоимостью почти 1 млрд руб.

Вице-мэр Анапы, атаман районного казачьего общества Валерий Плотников предложил согласовывать гастролирующих артистов с городским Советом по культуре.

Неизвестные взломали трансляцию телеканалов в Севастополе, в результате чего в эфир попало выступление президента Украины Владимира Зеленского.

В Тихорецком районе обнаружили тело велосипедиста, который выехал на подтаявший лед, провалился и утонул. Поиски мужчины продолжались два дня.

В Севастополе на 250 тыс. руб. оштрафовали директора дельфинария, который выпустил в море четырех дельфинов, не приспособленных к жизни в природной среде.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел наблюдение в отношении одного из крупнейших распространителей государственных лотерей в Краснодарском крае ООО «ЛотоМаркет.Ру». Истцом выступил оператор гослотереи «Столото», потребовавший с ответчика 5,9 млн руб.

В Сочи оштрафовали жителя Нижнего Новгорода и жительницу Краснодара, имевших доступ к гостайне и нарушивших запрет на выезд из России.

Стоимость строительства рекреационного комплекса «Геленджик Марина», который включает полноценную яхтенную марину, составит 100 млрд руб. Проект собираются реализовать до 2027 года.

Агентство морского транспорта Грузии опровергло факт переговоров с Россией о запуске морского сообщения из Сочи.

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