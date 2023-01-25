В Анапе казаки предложили запретить выступление «нежелательных» артистов

Заместитель главы Анапы, атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников предложил согласовывать гастролирующих артистов с городским Советом по культуре. Об этом говорится на сайте администрации города.

Требование адресовано коммерческим площадкам. Однако информации о принятом по этому поводу решении пока нет.

Инициатива озвучена в связи проведением в Анапе «ряда событийных мероприятий, которые будут корректироваться в соответствии с обстановкой». Подчеркнуто, что в 2023 году Анапа отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Летом прошлого года казаки и общественники Анапы выступили против проведения концертов Филиппа Киркорова. Таким образом они намеревались «положить конец оскорблению чувств верующих, пропаганде извращений, попранию патриотических и традиционных ценностей».

Наталья Решетняк

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