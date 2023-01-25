В Севастополе оштрафовали директора дельфинария, выпустившего четырех дрессированных афалин в море

Оштрафован директор дельфинария в Севастополе, который выпустил в море четырех дельфинов, не приспособленных к жизни в природной среде. Предпринимателя оштрафовали на 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как показала проверка, владелец млекопитающих нарушил условия лицензии для осуществления деятельности дельфинария. Он не обеспечил содержание дельфинов в случае, если их использование невозможно в культурно-зрелищных целях, до наступления их смерти. В дельфинарии также на момент прокурорской проверки отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на корма.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что директор дельфинария 2 ноября 2022 года выпустил в естественную природную среду четырех дельфинов, занесенных в Красную книгу РФ. По данному факту Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, полиция Севастополя возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Местонахождение животных до сих пор не установлено.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram