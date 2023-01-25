Изуродованная модель из Сочи требует 35 млн рублей компенсации с клиник пластической хирургии

Модель из Сочи Юлия Тарасевич, которой провели неудачную пластическую операцию, потребовала в качестве компенсации морального вреда взыскать с двух частных клиник 35 млн руб. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» представитель потерпевшей, врач-реаниматолог, юрист, глава общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук.

«Юлия в тяжелом моральном состоянии, после операции она принимала антидепрессанты. Сейчас она затворник, который боится выйти на улицу, показать свое лицо. Ее глаза не закрываются, веки просто обрезаны. Всю жизнь ей придется принимать лекарства»,— комментирует Николай Чернышук.

Дело рассматривается в Ленинском районном суде Краснодара, следующее заседание состоится 31 января. Ответчиками по делу выступают ООО «Альфа-Бьюти» и ООО «Медист».

Операцию по блефаропластике верхних и нижних век, подтяжке мягких тканей средней трети лица и удалению комков Биша девушке провели 3 декабря 2020 года. После операции у модели развилась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица. При этом хирурги утверждали, что у женщины просто генетическое заболевание и операция здесь ни при чем.

В феврале 2022 года следственные органы возбудили в отношении хирургов Халеда Омара и Андрея Комарова уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Тат Гаспарян

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