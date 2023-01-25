Частный инвестор вложит 100 млрд рублей в строительство яхтенной марины в Геленджике

Фото: invest.gelendzhik.org

Общий объем частных инвестиций в строительство рекреационного комплекса «Геленджик Марина» составляет 100 млрд руб., об этом сообщается на инвестиционном портале города-курорта.

Срок реализации строительства комплекса береговой инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина»: 2022–2027 годы. Инвестором выступает ООО «Морской порт Геленджик». Руководит компанией Владимир Колбин - партнер миллиардера Геннадия Тимченко.

В настоящее время ведутся работы по строительству Южного и Северного мола, причалов марины, берегоукрепление, дноуглубление акватории пассажирской марины.

В результате реализации инвестпроекта количество новых рабочих мест составит более 1,3 тыс., существенно будут увеличены поступления от налогов. Проект по строительству «Комплекса береговой инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункционального рекреационного комплекса "Геленджик Марина"» ООО «Морской Порт Геленджик» совместно с ФГУП «Росморпорт» осуществляет с 2018 года.

Проект включает в себя современную яхтенную марину на 250 мест, пассажирский терминал с международным пунктом пропуска, многофункциональный конгресс-центр с залом для проведения симпозиумов, выставочное пространство искусств с постоянными и сезонными экспозициями, отель премиум-класса с выделенной зоной конференций, яхт-клуб для сбора и проведения мероприятий яхтсменов.

В декабре 2022 года в Геленджике приняли Стратегию социально-экономического развития Геленджика. Многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик Марина» вошел в число приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма.

Тат Гаспарян

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