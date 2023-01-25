В Севастополе хакеры взломали телевещание и показали выступление Зеленского

Телеканалы Севастополя кратковременно были взломаны злоумышленниками, в результате чего в эфире шла трансляция выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба правительства города в Telegram.

По данным севастопольских властей, несанкционированная замена эфирного сигнала была также отмечена в Крыму, на Кубани и в Белгородской области. Сбой произошел на нескольких телеканалах.

«В течение двух минут оператор перешел на резервный канал»,— говорится в сообщении.

К настоящему времени ситуация находится под контролем.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram