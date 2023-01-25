В Сочи оштрафовали двух человек, имевших допуск к гостайне и выехавших из страны

В Сочи оштрафовали жителя Нижнего Новгорода и жительницу Краснодара, имевших доступ к гостайне и нарушивших запрет на выезд из России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В разное время мужчина и женщина занимали должности, на которых были допущены к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом секретности «Совершенно секретно». После увольнения им было запрещено покидать пределы РФ. Однако мужчина в июле, а женщина в августе 2022 года пересекли границу с Абхазией.

В отношении них были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ. В судебных заседаниях они полностью согласились с предъявленным обвинением. В итоге суд оштрафовал каждого из них на 250 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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