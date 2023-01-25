Глава Крыма рассказал, как бороться с поставками немецких танков Leopard Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что лучшим ответом поставкам немецких танков Украине станет полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. Об этом он написал в своем Telegram-канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К посту он приложил схему танка Leopard 2A4, выразив уверенность в том, что командование обеспечит бойцов более детальной информацией об уязвимых местах машины.

Ранее «Ъ» сообщил, что правительство ФРГ подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2. Речь идет о 14 машинах. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков вооруженным силам Украины.

Возможность передать Украине Leopard 2 обсуждалась на протяжении нескольких недель. Всего, по информации издания ABC, поставить около 100 танков Leopard 2 Украине готовы 12 стран. Без выдачи Германией разрешения на экспорт вооружения это было бы невозможно.

Ранее также со ссылкой на Reuters сообщалось, что президент США Джо Байден объявит о поставках танков Abrams Киеву сегодня, 25 января. Отправка этих машин на Украину была условием, при котором Германия должна была разблокировать передачу Киеву танков Leopard 2.

Андрей Иванов

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